Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'a tebrik

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Twitter mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı