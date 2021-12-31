Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 33 bin fitte, Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 33 bin fitte, Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti. Personeli başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Doğu Akdeniz semalarındayken Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap eden Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Gösterilen başarıların 2022'de de devamı temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 33 bin fitte, Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 33 bin fitte, Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 33 bin fitte, Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

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AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri

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