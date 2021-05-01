Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum

Emek ve Dayanışma Günü olarak anılan 1 Mayıs, korona önlemleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm alın teri döken işçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona önlemleri kapsamında bu sene kutlanmıyor. Bazı gruplar Taksim'e yürümek isterken, çevrede güvenlik önlemleri alan polis müdahale ediyor.

"ALIN TERİ DÖKEN TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"İnsanımızın geleceğe güvenle ve umutla bakabilmesinin bir veçhesinin de emek konusunda adaletin tesis edilmesi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar uyguladığımız iktisadi kalkınma politikalarımızın her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerimizin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduk. Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN EN AZ ŞEKİLD ETKİLENMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADIK"

Tüm dünyayı etkileyen ve çalışma hayatında yeni düzenlemeleri zorunlu kılan koronavirüs salgınından işçi kardeşlerimizin en az şekilde etkilenmesi için de büyük çaba harcadık. Salgının ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinin azaltılması için uygulamaya aldığımız düzenlemeler kapsamında işçilerimizin istihdamlarının devamını sağlayacak, haklarını koruyacak birçok tedbir ve desteği hayata geçirdik.

"İSTİHDAMIN ARTMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'mizde her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmelere vesile olmasını temenni ediyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan