Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak...

21.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:04
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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