Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak...
21.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:04
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu