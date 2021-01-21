Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."