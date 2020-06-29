Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur."

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Kaynak: AA

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