Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç... Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur." Kaynak: AA