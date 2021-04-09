Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI
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Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Hz. Ali Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİİ'NDE KILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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