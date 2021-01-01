Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN AYASOFYA CAMİİ'NDE
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Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN AYASOFYA CAMİİ'NDE

01.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:43
Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN AYASOFYA CAMİİ'NDE

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Camii'ne geçti. 

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın camiye girişi 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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