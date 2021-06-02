Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız"

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı. Yeni Anayasa çalışmalarından, salgında normalleşme adımlarına, terör örgütleriyle mücadeleden ekonomideki gelişmelere kadar bir çok konuda gündemi değerlendiren Erdoğan, Biden görüşmesiyle ilgili, "Kendisiyle yapacağımız görüşmede niçin gerilim safhasında bunu soracağız. Biz sizden önce yine demokratlarla çalıştık. Böyle bir gerilim burada olmadı. Telefon diplomasisinde çok huzurlu ve rahattık. Sayın Biden ile görüşme, buluşma trafiğimiz Trump kadar rahat olmadı. NATO Zirvesi'nde bir araya geleceğiz. O bir araya gelişte bunları konuşacağız" dedi.

"GERİLİMİN SEBEBİ SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI"

ABD ile gerilimin sebebin sözde Ermeni soykırımı olduğuna dikkat çeken Erdoğan," Artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Bırakalım bu işi tarihçiler yapsın, bunu tarihçiler çalışsın. Bütün bunların çalışmalarından sonra önümüze gelen tablo üzerinden gerekli adımları atalım. Bir Azerbaycan Ermenistan sorununu çözemediler. En sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesti. Burada da kalkıp hiç mi hiç alakası olmayan bir Türkiye'yi böyle bir konunun içerisine nasıl atarsın. Yapmak istediğin bir şey varsa NATO müttefikin olarak gel bu işi çalışmaları yaptırtalım ondan sonra konuşalım. Biz bir kasaba devleti değiliz, Türkiye Cumhuriyetiyiz. Türkiye'yi bu şekilde köşeye sıkıştıranlar Türkiye'nin dostluğunu kaybeder" diye konuştu.

"Görsel olarak anlattığımız halde, FETÖ'yü anlattığımız halde bunlar hala yok öyle değil böyledir diyorlar"

Sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin konuşan Erdoğan, açık kaynakların ABD'yi eleştirdiğini Türkiye'yi haklı gördüğünü belirterek," ABD kendilerine söylendiği halde bunları kesinlikle görmemezlikten geliyor. Bunu defalarca kendilerine yazılarla bildirdiğimiz halde, tüm bunlara rağmen ABD 'hayır biz ne dediysek odur' deyip o şekilde yoluna devam ediyor. NATO Zirvesi'nde tekrar bu konuyu gündeme getirmek işlerine gelmeyebilir. Ama biz aynı şeyi söyleriz. YPG/PYD bu konularda da bunları kalktılar ABD'de misafir ettiler. Görsel olarak anlattığımız halde, FETÖ'yü anlattığımız halde bunlar hala yok öyle değil böyledir diyorlar. İki konu var ki bir tanesi FETÖ ile bir tanesi YPG ile mücadeledir. YPG'nin PKK ile alakası yok diyor ABD" dedi.

"Bizim için çok önemli olan FETÖ ile mücadeledir, YPG ile mücadeledir"

Erdoğan,"Trump ilk göreve geldiğinde binlerce tır, araç, gereç, mühimmat Kuzey Doğu Suriye'ye geldi. Terör kamplarına bunları yerleştirdiler, azaldıkça takviye ettiler. Bütün bu silahlar işte bu teröristler kullanıyordu. Bizim için çok önemli olan FETÖ ile mücadeledir, YPG ile mücadeledir. Petrol kuyularının olduğu yerlerde teröristlere petrol kuyularını kullanma imkanını da verdiler. Petrol kaliteli değil diye savunmaya kalktılar. Siz rafine edilmemiş petrolü de siz satmasını biliyoruz. Terör örgütü mali noktadaki bütün imkanları kah buradan elde ediyor, kah başka yerden. Pentagon bütçesinde YPG'ye ayrılan para var. Resmi bütçenin içine koydular. Bunu da kendi sitelerinde her yerde çıktı. ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. Biden döneminde terör örgütüne destekler devam ediyor. ABD'den bir yayın grubu geldi onlarla da konuştuk, adamlar bize hak veriyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İÇİNDE OLMADIĞI BİR NATO GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO'nun güçlü olmayacağını kaydeden Erdoğan, En son S400 konusu gündeme geldiğinde Stoltenberg şunu söylemiştir: Biz hiçbir ortağımızın hangi tür silah kullandığına karışmayız, o onları tasarrufundadır. ABD'liler bırakın bize silah satmayı bizde olanları aldı götürdü. Biz S400'lere ihtiyacımız olduğu için aldık. Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mu? İkide bir karşımıza Doğu Akdeniz'i Kıbrıs'ı getiriyorsunuz. Kıbrıs, inanın AB ülkeleri arasında hiç biri Kıbrıs ile ilgili ayrışma sürecini bilmez. Hiç birisi bu ayrışma nasıl oldu bilmez. Bunu bilen tek lider var benim. Bilmezler. Miçotakis bile bilmez" dedi.

"NATO'nun Macron'u hesaba çekmesi gerekir"

Erdoğan, "NATO ittifakı güçlü bir şekilde devam etmelidir. Macron NATO'nun beyin ölümünden bahsediyor. O da NATO'nun üyesi olan ülkelerden bir tanesi. NATO'nun bunu hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Akdeniz2i boşaltın gidin diyecekler" ifadelerini kullandı.

POLONYA'YA SİHA SATIŞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDEN BULUNAN ERDOĞAN ŞUNLARI KAYDETTİ;

"Belki daha farklı adım da atacaklar. Akıncı çok güçlü. Üzerindeki silahları ile çok çok güçlü. Ondan çok İHA ve SİHA'yı pazara sürüyorlar. Polonya tabi burada bir NATO ülkesi olarak bu alımı yapmakla, özellikle Bayraktar bu ürünleriyle NATO piyasasına girmiş oluyor. Kalkıp buna da Türkiye'den nasıl siz SİHA alıyorsunuz diyebilirler. Polonya ile 24 adet Bayraktar TB2 için anlaşma imzalandı. Ciddi bir adım. Başarısını Libya'da ispatladı, Azerbaycan'da ispatladı. İsterlerse mühimmat da verilebilir. Türkiye bunu da üretiyor. Mühimmatı devletin kendi kurumları üretiyor."

"ORADA BİR MÜJDE AÇIKLAYACAĞIZ"

"Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili Cuma günü bir müjde açıklayacağız" diyen Erdoğan,"

"Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Bu korona virüs sebebi ile gecikti açılışı. Filyos Limanı açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız. Milletin talepleri var o beklentileri boş çevirmememiz lazım" dedi.

Mısır ile normalleşme sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan, Mısır ile ilişkilerin tarihi bir yönü olduğuna vurgu yaparak," Bizim için Mısır dünün bir ülkesi değil. Türkiye ve Mısır halklarının tarihten gelen bir birlikteliği var. Devletler arasındaki ilişkilerimiz bu temelde ilerledi ve bu temelde ilerliyor. Görüşmeler genişleyerek devam etti, devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar geniş alanda ciddi iş birliği imkanları bulunuyor. Bakanlarımıza görüşmelerinizi yapabilirsiniz diyoruz. Arzumuz iş birliğimizi, münasebetlerimizi kazan-kazan temelinde devam ettirmek. Körfez ülkeleri için de bu geçerli. Yunanistan-Mısır ilişkisi ile Türkiye-Mısır ilişkisini aynı terazide değildir. Ben Mısır halkını iyi bilirim, severim. Yeniden bu süreci başlatmakta da kararlıyız" açıklamasında bulundu.

"MAHMUR, KANDİL'İN KULUÇKA YUVASIDIR"

Terörle mücadeleye yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, "Çift Kandil var. Bir Irak, iki İran. Terör örgütünü ciddi manada bir korku sardı. Irak'a siz yapacaksanız yapın yoksa biz gelip vuracağız dedik. Kandil bataklığını da bir daha asla terör mikrobunu yaymayacak ve kurutmakta kararlı bir Türkiye gerçeğini görecekler. Türkiye komşularının egemenlik haklarına ve sınırlarına da saygılıdır. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Kandil'e sadece Diyarbakırlı anaların çocukları gönderilmiyor ki. Buna nereye kadar sabredeceğiz" dedi.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Terör örgütünün kaçırdığı gençlere seslenen Erdoğan, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Bu başarı teslim olmaları da hızlandırıyor. Bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletinize sığının. Türkiye Cumhuriyeti samimi pişmanlık gösteren her vatandaşına sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde gerçekleşen desteklerle ilgili hatırlatmalarda bulunan Erdoğan, "Dün akşam bütün ilave tedbirlerin bir paketini açıkladık. Salgın döneminde devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Yaptığımız harcamalar 104 milyar lirayı bulacak. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini yükselttik. Kurban bayramında da aynı şekilde olacak. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. Verdiğimiz tüm desteklerin miktarı haziran sonu itibarıyla 181 milyar liraya ulaşacaktır. 2. çeyrekte de güçlü büyüme öngörülüyor" dedi.

"FAİZİ VE FAİZ YÜKÜNÜ DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

Faizlerin düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Turizm gelirlerinin artması için görüşmelerimiz sürüyor. Turizmde bir hareketlenme görüyorum. Rusya'da Ukrayna'dan tüm buralardan olumlu geri dönüşler alıyoruz" açıklamasında bulundu.

" BUNU ÇÖZECEĞİZ, BUNU İBB'NİN ELİNE BIRAKAMAYIZ"

MARMARA'DA DENİZ SALYASI SORUNUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN ŞUNLARI SÖYLEDİ;

"Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Kıyı belediyelerin burada yapması gereken çok önemli işler var. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Sadece burası da değil Ergene... Ergene'nin hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar. Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz, bunu İBB'nin eline bırakamayız."

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yeni bilgiler paylaşan Erdoğan, "Süreç 11-12 yıldır ilerliyor. O günden bu güne işleyen bir süreç. Projeye stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayı sonunda Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz. Ardından 5 köprünün daha temeli atılacak. Öyle bir şehircilik projesi ki bu proje, bu kanalın her iki tarafında 250-300 binerlik konutlarla şehir içinde şehir oluşacak. Arkadaşlarımız 200 bilim adamıyla çalışmalar yürüttüler. Kanal İstanbul projesine de kararlı bir şekilde devam ederek, burada güçlü bir adımı atalım dedik. Kanal İstanbul Projesi'ni yerli yabancı çok güçlü konsorsiyumlarla devam ettireceğiz. Projeleri eleştirenlerin yaptıkları bir eseri yok. Marmaray'ı yaptık aynı anlayışla. Avrasya'yı aynı anlayışla yaptık. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Kaynak üretmek nasıl olur, bunun üzerine çalışacaksın. Bir şey yap. Yol yap. İstanbul'un her tarafı delik deşik" şeklinde konuştu.

"BU ÇALIŞMA KAMUOYUNDA EVCİL HAYVANLARI DÜZENLEYEN BİR ÇALIŞMA OLARAK ALGILANIYOR AMA DAHA GENİŞ BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Hayvan hakları koruma kanunu ile ilgili soru üzerine Erdoğan, yasayla ilgili çalışmaların olduğunu şu anda da Mecliste sürecin önemli bir aşamada olduğunu belirterek," Adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında öyle sahneler görülüyor ki insan yıkıma uğruyor. Biz de 15-16 tane var. Nereden kaynaklanıyor bizdeki. Gittiğimiz birçok yerde bana hediye ediliyor. Böyle de bir durum var. Oğlumun aynı şekilde muhabbet kuşları var. Hayvanla olan ilişkimiz bu noktada ileri derecede. AK Parti MKYK'da konuyu görüştük, bu süreci hızlandıralım dedik. İş süratle devam ediyor. İnşallah başaracağız. Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma olarak algılanıyor ama daha geniş bir çalışma olacak" dedi.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı