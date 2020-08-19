Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü milletimize bir müjde vereceğimize inanıyorum (3) Son dakika haberlerine göre KARAPINAR GÜNEŞ SANTRALİ'NİN DE AÇILIŞINI YAPTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katılarak, Konya Karapınar'da bulunan ve Kalyon Holding tarafından yapılan Karapınar Güneş Santrali'nin açılışı gerçekleştirdi.

KARAPINAR GÜNEŞ SANTRALİ'NİN DE AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katılarak, Konya Karapınar'da bulunan ve Kalyon Holding tarafından yapılan Karapınar Güneş Santrali'nin açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Haluk Kalyoncu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin Konya'ya ayrı güzellik katacağını belirterek, "Konya'nın özel sektör olarak böyle dev bir tesise kavuşmuş olması gerçekten bizler için de iftihar vesilesidir. Gerek sayın valimiz gerek belediye başkanımız gerek milletvekillerimiz olarak hakikaten bu dönemde şu anda çok çok farklı çok çok güçlü bir imkana kavuşmuş olmak inanıyorum ki Konya'mıza ayrı bir güzellik katacaktır. Hayırlı olsun, mübarek olsun" diye konuştu. BAKAN YARDIMCISI TANCAN: İKİ YÜZÜYLE DE ELEKTRİK ÜRETECEKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise panellerin iki yüzüyle de elektrik üreteceğini belirterek, "Panellerimiz iki yüzüyle de elektrik üretebilen paneller. Hem ön yüzünden hem arka yüzünden elektrik üretebiliyorlar. Yine santralimizde aynı zamanda güneş takip sistemi var. Yani panellerimiz güneşin doğuşundan batışına kadar güneşi takip etmek suretiyle güneş enerjisinden maksimum şekilde faydalanmış olacak. Bu santralde üretilen enerjinin şebekeye aktarılması için gerekli olan hem trafo merkezi hem de iletim hatlarımız, onların da yapımı tamamlandı ve devreye alındı. İnşallah şu andan itibaren üretilen enerji milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Ben hem fabrikamızın hem de santralimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.KALYONCU: UYDU HARİTASINDAN İZLENEBİLECEK Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Haluk Kalyoncu da santralle ilgili "Burası 19 bin dönüm 19 milyon metrekare alana kurulu uydu haritasından izlenebilecek, dünyanın en büyük güneş enerji santrallerinden biri olarak tamamlandığı zaman senelik 2,5 milyar kilowatt saat ülkemiz elektrik üretimini enerji sistemimize sağlayacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, santralin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA