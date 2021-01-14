Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi

14.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:13

Son dakika habere göre Ankara Şehir Hastanesi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye gelişi ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CoronaVac aşısı olmak için Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Ankara Şehir Hastanesi binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye gelişi ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CoronaVac aşısı olmak için Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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