Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi
14.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:13
Son dakika habere göre Ankara Şehir Hastanesi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye gelişi ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CoronaVac aşısı olmak için Ankara Şehir Hastanesine geldi.
Ankara Şehir Hastanesi binası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye gelişi ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CoronaVac aşısı olmak için Ankara Şehir Hastanesine geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu