Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı için hastaneye geldi

Son dakika habere göre Ankara Şehir Hastanesi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye gelişi ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CoronaVac aşısı olmak için Ankara Şehir Hastanesine geldi.