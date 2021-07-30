Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Fatma Girik Düm Tek Tek Bülent Serttaş
Spor Muslera Alper Yılmaz Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:28:18. #1.14#

title