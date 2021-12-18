Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEZAYİR BAŞBAKANINI KABUL ETTİ
Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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