Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEZAYİR BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEZAYİR BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti

 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title