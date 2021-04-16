Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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