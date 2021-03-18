Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir...

18.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:17
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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