Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir...
18.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:17
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı