Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI (1)

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılış törenine katıldı.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılış törenine katıldı.

"Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk" diyen Erdoğan. "Aynı modeli, şartların müsait olduğu yerlerde ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan,"Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin " şeklinde konuştu."Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum" diyen Erdoğan, "Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir." ifadesini kullandı.

Kanal  İstanbul projesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz" dedi. "Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır" ifadesini kullanan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Hasan Polatkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 15:40:35. #1.13#

title