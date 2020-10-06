Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı

06.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:25

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Kur'an-ı Kerim Tilaveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua edişi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kürsüye çıkışı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua edişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kürsüye çıkışı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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