Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı
06.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:25
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Kur'an-ı Kerim Tilaveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua edişi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kürsüye çıkışı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi
Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua edişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kürsüye çıkışı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı