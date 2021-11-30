Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız."
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır.
Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet