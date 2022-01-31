Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haber

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