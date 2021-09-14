Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İşçilere hitap eden Erdoğan, hayata İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde işçi olarak başladığını belirterek, "Daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeği ile, alın teri ile, beden gücü ile çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız" diye konuştu.