Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
15.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:23
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel meseleler değerlendirildi.
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Kaynak: DHA