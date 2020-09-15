Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
15.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:23

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel meseleler değerlendirildi. 


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Kaynak: DHA

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