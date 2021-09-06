Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgelerinde 10 binin üzerinde personel ve araç gereçle çalışıldığını ve 287 milyon lira ödenek aktarıldığını belirterek, "Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç hafta içinde önemli ölçüde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgelerinde 10 binin üzerinde personel ve araç gereçle çalışıldığını ve 287 milyon lira ödenek aktarıldığını belirterek, "Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç hafta içinde önemli ölçüde temizledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Son gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında çok önemli programlar gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Açılışlar gerçekleştirdik, temeller attık. Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunduk" dedi.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin toplamda 13 madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde ettiğini söyleyen Erdoğan, sporcuların başarılarının gelecek nesillere örnek olduğunu belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen sergide ülkenin dört bir yanından gelen gençlerle bir araya gelindiğini kaydetti. Erdoğan, "İnşallah gençlerimizle birlikte her bakımdan daha güzel, estetik, yaşanılabilir şehirler inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Balkan ziyaretine de değinen Erdoğan, yapılan ziyaretlerde ikili ilişkilerden Balkanlar'ın geleceğine kadar pek çok hususun ele alındığını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli dönüm notalarından biri olan Akıncı'nın teslim töreninin yapıldığını anımsatan Erdoğan, Akıncı sayesine bu teknolojiye sahip aracı üretebilen üç ülkeden biri haline gelindiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma alanındaki yatırımlarımızı hızla neticelendirerek ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız. Bu yıl 99 yıl dönümüne ulaştığımız Zafer Bayramı törenleri, ardından Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ortak yönetim merkezi olan Ay Yıldız Proje temeli atıldı. En son teknoloji ile donatılacak çevre hassasiyetiyle öne çıkacak dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine kavuşmuş olacağız. 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'nin 15 Temmuz'un hemen ardından yeniden yapılandırıldığını ifade eden Erdoğan, beş yıl gibi kısa bir sürede ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye geldiğini aktardı. Eğitimlerini tamamlayan karacı teğmenleri tebrik eden Erdoğan, genç teğmen ve ailelerin sevinçlerine ortak olduklarını belirterek, denizci ve havacı teğmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Yargıtay binasının hizmet kalitesini artıracağını belirterek, "Yargıtay, 6 farklı binaya dağılan binada hizmet vermeye çalışan bir kurum haline geldi. 10 bloktan oluşan yeni Yargıtay binasının burada görev yapan hakim ve savcılarımızın hizmet kalitesini artıracağına inanıyorum. Geçmişte vesayetten FETÖ'ye kadar üzerine düşen nice gölgelerin tartışması altında kalan yargımızın artık milletimizin kendisinden beklediği bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz. Yeni reformlarla yargıya verilen desteği sürdüreceğiz" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademilerini tamamlayan subaylara da görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapıldığını hatırlatarak, öğretmenlere başarılar diledi.

Rize ziyaretine de değinen Erdoğan, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almanın yanında inşası tamamlanan eserlerin açılışını ve yeni tamamlanan projelerin açılışını yaptıklarını anımsattı. Erdoğan, Kabine toplantısında salgından, güvenliğe, afetlerden, yeni turizm sezonuna kadar gündemdeki konuların etraflıca değerlendirildiğini aktardı.

Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetimizin ürünü projeleri, yatırımları, icraatları adım adım hayata geçiriyoruz. Rabbim bu ülkenin ve geleceği için çalışan, üreten, terleyen, tuğla üstüne tuğla koyan herkesten razı olsun. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşarak ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağız" diye konuştu.

"Amacımız bir yıla kadar hak sahiplerine evlerini teslim etmektir"

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan Antalya ve Muğla başta olmak üzere tarihin en büyük orman yangınlarında ağaçların yanı sıra birçok alanın tahrip olmasıyla sonuçlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi. Yangınların söndürülmesinin ardından zararların telafisi ve yapıların inşasının başlatıldığını anımsatan Erdoğan, "Şimdiden tamamlanıp teslim edilen evler var. Amacımız bir yıla kadar hak sahiplerine evlerini teslim etmektir" dedi.

"10 binin üzerinde personel ve araç gereçle felaket bölgelerine adeta çıkarma yapıldı"

Selden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da da afetin izlerini silme çabalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, halen kayıp olan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri olan bir olay olmadığını söyleyen Erdoğan, bu bölgelere düşen yağış miktarlarına ilişkin bilgiler verdi. Yaşanan felaketlerle mücadele için tüm bakanlık, kurum, belediyelerin, STK'ların imkanlarının seferber edildiğini aktaran Erdoğan, 10 binin üzerinde personel ve araç gereçle felaket bölgelerine adeta çıkarma yapıldığını söyledi. Bin 345 afetzedenin helikopter, 501 afetzedenin botlarla tahliye edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç hafta içinde önemli ölçüde temizledik. Afet gününden beri 3-5 günlük istisnalar dışında bölgeden ayrılmayan bakanlarımız vardı. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, ihtiyaca göre diğer bakanlarımız afet bölgesine adeta kamp kurmuştur. Su ve elektrik altyapısı neredeyse tamamen çalışılır hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır"

Yardım temini ve dağıtımın AFAD tarafından koordine edildiğini aktaran Erdoğan, "Selden etkilenen 3 ilde 509 milyon zarar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Yardım kampanyasında toplanan meblağ 345 milyon lirayı buldu. Afet bölgesinde yıkılan ve yıkılması gerek bin üzeri bağımsız bölüm var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı, etkin, yapıcı yönetim avantajlarının afet döneminde daha iyi görüldüğünü belirten Erdoğan, vatandaşların her talebinin anında karşılandığını kaydetti. Erdoğan, "Sel bölgelerinde yıkılan evleri ve iş yerlerinin tamamını bir yıla kadar teslim etmeyi planlanıyoruz. Afet bölgelerinde sokak hayvanlarına kadar tüm canlıların ihtiyaçları düşünülmüş, gerekli tedbirler alınmıştır. Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı