Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk" - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
"İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, Bahçeli'yi topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
Haberi Kaydet