Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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