Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür."
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür."

01.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:07

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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