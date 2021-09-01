Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir.