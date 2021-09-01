Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha... - Haberler
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