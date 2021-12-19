Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız." - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrika) Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı.'

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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