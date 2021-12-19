Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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