Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz."
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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