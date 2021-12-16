Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz." - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz."

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.'

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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