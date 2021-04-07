Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır"

-"Bunlar Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir"

-"Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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