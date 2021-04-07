Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır"
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır"
-"Bunlar Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir"
-"Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı