Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı

16.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:59
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Dodik'in tören alanındaki yerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Dodik, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Dodik, merdivenlerde Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Dodik, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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