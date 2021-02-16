Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz'

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Son dakika haberi... "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.