Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz"
16.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:27
Son dakika haberi... "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
"Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı