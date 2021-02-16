Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz"

16.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:27

Son dakika haberi... "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

"Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (4)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya Dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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