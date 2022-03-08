Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yağ sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yağ sorunumuz yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ay çiçeği, zeytinyağı gibi bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda-zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürütüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yılı aşkın bir süredir devam ettirdikleri muhtarlarla buluşmalarını bu defa neredeyse her şehirden gelen 900'e yakın kadın muhtarla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, her birine selamlarımı saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Erdoğan, Ukrayna krizi ile ilgili de, "Vicdan ve izan sahibi herkes bu tablo içinde Türkiye'nin ne kadar farklı ve olumlu bir yerde durduğunu teslim edecektir. Ben bu arada 20'yi aşkın devlet başkanıyla, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta görüşmeler yaptım ve görüşmeleri hala devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan cumhurbaşkanı gelecek ve bütün hepsiyle bütün bu gelişmeleri sürdürürken Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün bunlara rağmen ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışan her kimse sıfatı, konumu, mecrası ne olursa olsun art niyetlidir, başka hesaplar içindedir. Halbuki böyle dönemler ülkelerin ve milletlerin tıpkı iki elin parmakları gibi kilitlendiği, tek yumruk, tek yürek haline geldiği dönemler olmalıdır. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimize çomak takamayız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel