Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimizde fethetmek; işgal etmek, yağmalamak değildir" Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. (2) Kaynak: AA