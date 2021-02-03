Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir."

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir.