Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir."
03.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:46
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten