Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir."

03.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:46
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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