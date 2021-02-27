Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne...
27.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:46
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel