Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şimdiden 2023'ün startını verdik"

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı ile düzenlenen toplantıda konuştu.