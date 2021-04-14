Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.

Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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