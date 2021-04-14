Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.