Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz."
15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:38
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu