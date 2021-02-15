Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz."