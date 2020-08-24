Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.
24.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir."
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Kaynak: AA