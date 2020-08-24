Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm... Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın sözleri) Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir." Kaynak: AA