Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Beyrut patlaması ve Lübnan'la ilişkiler Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazından çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazından çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." Kaynak: AA