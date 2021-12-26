Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasının başında, salonda bulunanlara seslenerek, "Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları burada" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine salonda bulunanlar alkış ve "İşte başkan işte teşkilat" tezahüratıyla karşılık verdi.

"CHP'NİN ATIKLARINA, ARTIKLARINA KARŞI BU TOPRAKLARIN EBEDİ VATANIMIZ OLDUĞUNU GÖSTERME MÜCADELESİ"

Erdoğan, "Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un Fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi'nin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın nezdinde varoluş sebebimize sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele, bu CHP'nin atıklarına, artıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi" ifadelerini kullandı.

"BU SALONDA 3 BİNİ AŞKIN KARDEŞİM VAR"

"BU DAVADA BENCİLLİĞE, KİBİRE, NOBRANLIĞA, İHANETE YER OLMAZ"

HAYVAN BARINAKLARI

"İZMİR MİLLETVEKİLİ BAY KEMAL SEN NE YAPTIN, İZMİR BELEDİYESİ SENDE, SEN NE YAPTIN?

"BİZ BU ÇARKI DAHİ BOZACAK VE MİLLETİNİ ASLİ NOKTADAKİ HEDEFLERİNİ ULAŞTIRACAĞIZ"

"SİZ DAHA MİLLET İTTİFAKI OLARAK CUMHURBAŞKANI ADAYINIZI BİLE BELİRLEMEDİNİZ"

"ŞİMDİ UTANMADAN SIKILMADAN BANA MEKTUP GÖNDERİYOR, 'BÖYLE BİR ŞEY YOK' DİYOR

"BELEDİYENİN BORCUNU HİÇBİR İŞ YAPMADAN 23.5 MİLYAR LİRADAN, PLANLADIKLARIYLA BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR"

Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye edildi Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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