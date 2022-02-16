Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek."
AA, Eda Özdener - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek."
AA / Eda Özdener - Güncel