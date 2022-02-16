Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek."

AA, Eda Özdener - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek."

AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

title