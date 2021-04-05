Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz."
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay