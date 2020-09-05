Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz." Kaynak: AA