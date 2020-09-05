Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
05.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz."

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Kaynak: AA

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