Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Yüce'den Sakarya'yı dinledi

Son dakika haberler: Ankara'da temaslarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Ankara'da temaslarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Başkan Yüce, "Cumhurbaşkanımızla bire bir görüşme fırsatımız oldu. Kendisine Sakarya'da yürütülen çalışmalar ve yapacağımız projeler hakkında bilgiler sunduk" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Başkan Yüce, ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde büyükşehir belediye başkanları ve il başkanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüşen Başkan Yüce, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aynı heyetin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Toplantının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir görüşen Başkan Yüce, Sakarya'da yürütülen ve gelecek süreçte hayata geçecek projelerle ilgili bilgiler verdi.

Erdoğan'a Sakarya'nın her alanda geleceğin parlayan yıldızı olacağını ifade ettiğini söyleyen Başkan Yüce, "Yerel yönetimler toplantısı için Ankara'da temaslarımız oldu. Önce AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ile görüştük. Sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la toplantıda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızla bire bir görüşme fırsatımız oldu. Şehrimizde yaptığımız çalışmaları kendilerine aktardık. Yürüttüğümüz çalışmalar ve yapacağımız yeni projelerle ilgili bilgiler sunduk. Sakarya'nın tüm alanlarda geleceğin parlayan yıldızı olacağını ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın Sakarya'ya çok selamları var, en kısa sürede şehrimize bir ziyarette bulunmak istediklerini ifade ettiler. Bugüne kadar her anlamda şehrimize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şahsım ve Sakarya adına hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(Azim Çelik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı