Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatına geçti. Caminin inşaatında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İçeride yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından camiden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:06:49. #1.16#

title