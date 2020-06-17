Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve sendika temsilcilerini kabul etti Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki sendika temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki sendika temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakan Selçuk ile beraberinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan yer aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Kaynak: AA