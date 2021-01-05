Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek

05.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:49
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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