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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Saat 14.00'te yapılacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Haberler

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