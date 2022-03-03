Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Saat 14.00'te yapılacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.

Demirören Haber Ajansı - Politika