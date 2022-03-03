Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Saat 14.00'te yapılacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.
Demirören Haber Ajansı - Politika