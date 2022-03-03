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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi (4)

Gelen son dakika haberlerine göre GÜNCEL SİYASET VE DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ ELE ALINDIİletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

GÜNCEL SİYASET VE DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. İki lider arasındaki görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel, Haberler

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