Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi (2)

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre; görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye- Azerbaycan münasebetleri ele alındı. İki lider, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.Şuşa Beyannamesi'nde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı. Liderler, Türkiye- Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

Demirören Haber Ajansı / Politika