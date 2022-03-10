Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir aya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir aya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Ukrayna savaşına ilişkin görüştü. - ANKARA